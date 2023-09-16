Изменяет долгие годы: сделано заявление о личной жизни Ивана Урганта

Изменяет долгие годы: сделано заявление о личной жизни Ивана Урганта
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий всегда эксплуатировал образ примерного семьянина

В последнее время зрители с особым вниманием наблюдают за жизнью артистов, которые неоднозначно повели себя после известных событий прошлого года. Так, под прицелом общественности остается популярный телеведущий Иван Ургант. Сейчас в прессе активно обсуждают информацию о его изменах.

Как известно, артист долгие годы женат на подруге детства Наталье Кикнадзе. Широкой публике актер представляется примерным семьянином и заботливым отцом. В браке с любимой женщиной у Ивана родились двое детей, также он удочерил наследницу от предыдущих отношений своей благоверной – Эрику, которая живет в США.

Однако известный в социальных сетях таролог Анжелика утверждает, что не все так безоблачно в семейной жизни Урганта. Именитый эксперт сделала расклад на телеведущего и объявила, что он долгие годы изменяет своей жене.

Иван постоянно крутит романы на стороне, однако серьезных побочных отношений себе не позволяет, уверяет таролог. Мимолетные развлечения добавляют остроту в жизнь знаменитости. При этом семья всегда остается у него на первом месте. Любовницы никогда надолго не задерживаются в жизни знаменитости.

 "У него всегда есть выбор. Ваня же не слесарь. Не Ваня завоевывает, а Ваню надо завоевать, его надо расположить", – отметила Анжелика.

К слову, ранее "Утро.ру" опубликовало фотографию Ивана Урганта, который ради возвращения на Первый канал изменился до неузнаваемости.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
По теме

Одна фраза Путина привела в восторг Трампа

Американец поделился своими впечатлениями

Байден попытался публично унизить Россию

Президент США заявил, что "Китай не очень-то уважает соседей"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей