Изменяет долгие годы: сделано заявление о личной жизни Ивана Урганта

Телеведущий всегда эксплуатировал образ примерного семьянина

В последнее время зрители с особым вниманием наблюдают за жизнью артистов, которые неоднозначно повели себя после известных событий прошлого года. Так, под прицелом общественности остается популярный телеведущий Иван Ургант. Сейчас в прессе активно обсуждают информацию о его изменах.



Как известно, артист долгие годы женат на подруге детства Наталье Кикнадзе. Широкой публике актер представляется примерным семьянином и заботливым отцом. В браке с любимой женщиной у Ивана родились двое детей, также он удочерил наследницу от предыдущих отношений своей благоверной – Эрику, которая живет в США.



Однако известный в социальных сетях таролог Анжелика утверждает, что не все так безоблачно в семейной жизни Урганта. Именитый эксперт сделала расклад на телеведущего и объявила, что он долгие годы изменяет своей жене.



Иван постоянно крутит романы на стороне, однако серьезных побочных отношений себе не позволяет, уверяет таролог. Мимолетные развлечения добавляют остроту в жизнь знаменитости. При этом семья всегда остается у него на первом месте. Любовницы никогда надолго не задерживаются в жизни знаменитости.

"У него всегда есть выбор. Ваня же не слесарь. Не Ваня завоевывает, а Ваню надо завоевать, его надо расположить", – отметила Анжелика.

К слову, ранее "Утро.ру" опубликовало фотографию Ивана Урганта, который ради возвращения на Первый канал изменился до неузнаваемости.

