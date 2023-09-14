Пропавший с экранов Ургант неожиданно вернулся к съемкам

Иван снимается в одной крупной картине

Иван Ургант впервые за длительное время вернулся к съемкам в кино, хотя пока речь не идет о возвращении на федеральное телевидение с "Вечерним Ургантом". Известно, что режиссер Николай Солодников завершил съемочные работы полнометражной картины, в которой снялся Иван.

О самой картине известно не так много. Однако Ивану в ней отводится одна из главных ролей. Съемки проходили в Новгородской области и Петербурге. Пока что зрителям не спешат сообщать о названии картины – сюжет до определенной поры также остается тайной. Предполагается, что о дате релиза будет сообщено позднее.

Однако кое-какие снимки сохранились: на кадрах Иван, судя по картине, предполагающей развитие действия в какой-то русской глубинке, расхаживает в белой рубашке. Ургант, кстати, отрастил себе солидную шевелюру с густой бородой.

Кстати, видимо, после завершения съемок ведущий решил сбрить весь тот реквизит, который отрос у него для работы. Ныне от прежнего образа ведущего. Теперь российский телеведущий сияет с гладко выбритым лицом на камеру.