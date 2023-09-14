Ради возвращения на Первый канал Ургант изменился до неузнаваемости

Ради возвращения на Первый канал Ургант изменился до неузнаваемости
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ивану тяжело живется без любимой работы

Скандал вокруг знаменитого телеведущего Ивана Урганта затянулся на весьма внушительный срок. После его неоднозначного выступления по поводу конфликта, развернувшегося на территории Украины, Иван пропал с российского телевидения и был вынужден зарабатывать деньги на безбедное существование на бесконечных корпоративах.

В последнее время все активнее ходят слухи о том, что Иван вот-вот вернется на российские экраны. Примечательно, что на их фоне телеведущий решился на кардинальные перемены во внешности.
Публика привыкла видеть Ивана с густой растительностью на лице и достаточно пышной шевелюрой. От привычного образа Урганта не осталось и следа.

Фото: соцсети

Телеведущий сбрил бороду и существенно укротил длину волос. Свежий кадр с Иваном произвел фурор в социальных сетях.

"Мы вас любим и ждем хоть лысого, хоть патлатого, хоть худого, хоть толстого", "Сильно похудел и повзрослел, видно, что ему непросто и он переживает", "Вас не хватает", – пишут фанаты.

По имеющейся информации из неподтвержденных источников, звездный ведущий вернется на Первый канал. Ходят слухи, что его переговоры с гендиректором Константином Эрнстом находятся на завершающей стадии. Возможно, уже скоро зрители снова увидят Ивана на голубых экранах.

К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, как складывается жизнь Ивана Урганта после скандала.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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