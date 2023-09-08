Ивана Урганта вытурили из популярного проекта

Ивана Урганта вытурили из популярного проекта
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Карьера 45-летнего шоумена в России поставлена на стоп

Долгие годы Иван Ургант являлся одним из востребованных шоуменов в России. Он вел развлекательное шоу на федеральном канале, его звали в качестве ведущего на частные мероприятия, приглашали в различные проекты и даже снимался в кино. Но в прошлом году Иван этого всего лишился. 

Например, россияне больше не увидят Урганта в последующих продолжениях кинофраншизы "Елки". Девятая часть всеми любимой комедии вышла на экраны уже без популярного шоумена. В 10 части, съемки которой недавно начались, Ивана тоже не будет.

По какой причине Урганта вытурили из "Елок", неизвестно. Не исключено, что шоумен сам отказался от участия в продолжении, и авторы вырезали его персонажа из сценария. А может все дело в позиции знаменитого телеведущего?

Напомним, в прошлом году Иван выступил против спецоперации на Украине. С тех пор его не единожды видели за рубежом в компании артистов-иноагентов. 

Ранее стало известно о том, что известная российская компания отказалась от Ивана Урганта в своих рекламных роликах для телевидения и интернета. Телеведущего заменили популярным музыкантом. Подробнее об этом писало "Утро.ру". 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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