Выступающий за границей Ургант раскрыл свое местонахождение

Телеведущий вышел на связь с поклонниками

Полтора года прошло после выхода в эфир последнего выпуска шоу "Вечерний Ургант". После начала спецоперации на Украине Первый канал перестал показывать развлекательные шоу. Сейчас же такие проекты возвращаются на ТВ, но не передача Ивана Урганта. Почему? Говорят, из-за его общественно-политической позиции.

Урганта не раз видели в компании покинувших Россию артистов – ярых противников спецоперации на Украине. Например, недавно он выступал на фестивале в Казахстане.

Где же сейчас находится Иван? На этот вопрос ответил сам телеведущий, разместив в популярной социальной сети новую фотографию. Ургант опубликовал кадр, на котором запечатлен стоя на балконе петербургского музея "Полторы комнаты".

Так поклонники узнали, что кумир находится в Северной столице. Они признались, что с нетерпением ждут возвращения Урганта на ТВ. "Как же я соскучилась по вам", "Вас очень не хватает", "Очень ждем встречи с вами", – пишут фанаты телеведущему.

Ранее сообщалось о том, кто стал новым амбассадором известного в России банка вместо Ивана Урганта. Имя того артиста известно всем. Подробнее об писало "Утро.ру".