Сбежавших из России артистов возвращают на экраны

Андрей Бурковский вновь появится в отечественном кино

Покинувшие страну на фоне специальной военной операции звезды постепенно возвращаются на родину. Причины могут быть разные: артисты реально осознали свою ошибку или же оказались невостребованными на чужбине. Так или иначе, некоторые из них уже вовлечены в отечественные проекты.

На экраны страны вскоре вернется актер театра и кино Андрей Бурковский. Широкую слову 39-летнему чемпиону высшей лиги КВН принесли роли в сериалах "Кухня" и "Последний из Магикян", а также участие в скетч-коме "Даешь молодежь!" на СТС.

Сегодня в социальных сетях активно обсуждают анонс картины "Летучий корабль", снятой по мотивам одноименного советского мультфильма. Одну из главный ролей в новом фильме получил как раз Андрей Бурковский, сбежавший с семьей в США после начала СВО.

Кстати, знаменитость долгое время скрывал свой отъезд из России, однако вскоре начал публиковать в соцсетях снимки на фоне американских достопримечательностей. Андрей Бурковский в какой-то момент даже подвергся критике со стороны россиян, но заявил, что гневные комментарии под его постами оставляют только боты.

На отечественные экраны также возвращается актриса Варвара Шмакова. Звезда сериала "Чики" ныне задействована в другом российском многосерийном проекте. 31-летняя артистка ранее не только сбежала из страны, но и публично осудила решение главы государства о начале СВО.

Ранее писатель Захар Прилепин призвал дать шанс беглым звездам.