Дадут достойную работу: Прилепин заявил о возвращении Хаматовой

Актриса сбилась с пути

Писатель, общественник и политический деятель Захар Прилепин высказался об уехавших из России звездах и выразил уверенность в их неминуемом прозрении и возвращении некоторых. По его словам, многие уже сейчас ощутили на себе весь ужас существования в Европе и свою плачевную ситуацию. В частности он упомянул о Чулпан Хаматовой, которая испытывает большие трудности в Латвии.

Прилепин считает, что после возвращения в Россию актриса вновь сможет рассчитывать на достойную работу и признание режиссеров, несмотря на весь скандал, который она устроила.

По словам Прилепина, многие режиссеры ждут возвращения звезд. Но при этом не стоит рассчитывать только на это. Следует готовить молодые кадры, которые смогли бы составить вернувшимся знаменитостям достойную конкуренцию. Для этого нужны новые методики и институты.

"Мы не готовим режиссеров, музыкантов, управленцев, менеджеров, ярых патриотов. Мы готовим пока все то же самое", – заявил Прилепин.

Ранее политик отметил, что покинувшим Россию артистам стоит дать еще один шанс. Публицист напомнил о деятелях белого движения, которым советские власти позволили вернуться на родину.