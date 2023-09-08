Как выжить: уехавшая в Израиль ведущая Первого канала взвыла на чужбине

Условия оказались хуже, чем рассчитывала звезда

Несмотря на сложные отношения с рядом государств, российское медиапространство продолжает присутствовать во многих странах. Так, сейчас в Израиле активно проходят съемки телешоу "Жизнь других", которое выходит на Первом канале. Ведущая проекта Жанна Бадоева не стала стесняться и публично рассказала, как сложно работать в израильском городе Хайфе.



Судя по всему, знаменитости действительно приходится нелегко. Жанна буквально взвыла в социальных сетях и пожаловалась на трудности работы в Израиле. Сейчас в этой стране стоит жуткая жара, которая буквально сводит Жанну с ума.



Бадоева призналась, что ей очень тяжело работать в условиях адского пекла, однако пребывание в этой гостеприимной стране все равно приносит телеведущей радость.

"Господи, я не знаю, как выжить. Еще и влажность такая", – поделилась знаменитость с многочисленными подписчиками.

Впрочем, звезда Первого канала старается с оптимизмом смотреть на происходящее. Жанна рассказала, что во время работы в Хайфе она познакомилась с огромным количеством интересных людей и настоящих профессионалов своего дела. Так что не лучшие климатические условия были компенсированы неоспоримыми плюсами работы за границей.



К слову, ранее стало известно, что другого популярного телеведущего Дмитрия Шепелева погнали с российского телевидения.

