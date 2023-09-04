Популярная телеведущая раскрыла секрет идеальных отношений

Все зависит от инициативы партнеров

Известная российская телеведущая и звезда шоу "Дом-2" Нелли Ермолаева недавно вышла замуж за коуча и предпринимателя Алексея Смагажевского. Ранее у нее был брак с владельцем столичной сети ресторанов Кириллом Андреевым, от которого она родила сына Мирона. Во время участия в шоу "Дом-2" Ермолаева встречалась с Никитой Кузнецовым. За их парочкой следила вся страна.

В свежем интервью Пятому каналу опытная в любовных делах ведущая раскрыла секрет идеальных отношений. Звезда уверена, что в семье очень многое зависит именно от женщины и ее инициативы. При этом супруги или возлюбленные в любом случае должны быть партнерами.

"Он приходит домой, у него, например, что-то не получается. Ты берешь его за руку и говоришь: "Вместе мы сила. Мы все сможем", – поделилась ведущая.

При этом, по словам Ермолаевой, то же самое должен делать партнер супруги. Он тоже должен оказывать всяческую поддержку и окружать свою вторую половинку заботой и вниманием. В таком случае женщина будет отдавать ему еще больше тепла и энергии.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Ксения Бородина слила в Сеть позорный компромат на Ксению Собчак.