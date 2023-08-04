"Меня смутило": ведущая "Первого канала" оказалась в ужасе после переезда в Италию

Курс рубля
- Рублю предрекли новый обвал: все отразится на простых россиянах
- Кремль выступил с заявлением после обвала рубля
- Евро за 100: чем грозит населению России рухнувший рубль
Многие звезды, переехавшие за границу, предпочитают делиться с публикой лишь позитивными моментами своей новой жизни. Однако известная телеведущая Жанна Бадоева к числу таких знаменитостей не относится.
Несколько лет назад ведущая программы "Жизнь других" перебралась вместе с семьей в Италию. В отличие от некоторые коллег по цеху, экс-звезда трэвел-шоу "Орел и решка" не притворяется, будто ее жизнь в чужой стране начиналась идеально и безоблачно. Накануне в своем телеграм-канале Бадоева рассказала, что первое время после переезда она была буквально в ужасе из-за некоторых моментов.
По словам знаменитости, в первую очередь ее смутило, что в Италии люди привыкли питаться по часам. Жители этой страны едят в одно и то же время, поэтому телеведущей тоже пришлось привыкать к этим порядкам. Однако, как утверждает Бадоева, за довольно короткий срок ей удалось привить себе эту привычку.
"Одно из первых, что меня немного смутило – культура еды по часам... Это очень структурирует человека", – поделилась своим опытом звезда.
Также Жанна Бадоева рассказала о необычном поведении жителей Италии за столом. По словам телеведущей, в отличие от россиян, которые привыкли есть молча, итальянцы любят пообщаться и обсудить новости во время приема пищи.
Достичь цели дронам ВСУ так и не удалось