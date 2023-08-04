"Меня смутило": ведущая "Первого канала" оказалась в ужасе после переезда в Италию

"Меня смутило": ведущая "Первого канала" оказалась в ужасе после переезда в Италию
Жанна Бадоева. Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / www.globallookpress.com
Знаменитость рассказала, что показалось ей необычным в новой стране

Многие звезды, переехавшие за границу, предпочитают делиться с публикой лишь позитивными моментами своей новой жизни. Однако известная телеведущая Жанна Бадоева к числу таких знаменитостей не относится. 

Несколько лет назад ведущая программы "Жизнь других" перебралась вместе с семьей в Италию. В отличие от некоторые коллег по цеху, экс-звезда трэвел-шоу "Орел и решка" не притворяется, будто ее жизнь в чужой стране начиналась идеально и безоблачно. Накануне в своем телеграм-канале Бадоева рассказала, что первое время после переезда она была буквально в ужасе из-за некоторых моментов.

По словам знаменитости, в первую очередь ее смутило, что в Италии люди привыкли питаться по часам. Жители этой страны едят в одно и то же время, поэтому телеведущей тоже пришлось привыкать к этим порядкам. Однако, как утверждает Бадоева, за довольно короткий срок ей удалось привить себе эту привычку.

"Одно из первых, что меня немного смутило – культура еды по часам... Это очень структурирует человека", – поделилась своим опытом звезда.

Также Жанна Бадоева рассказала о необычном поведении жителей Италии за столом. По словам телеведущей, в отличие от россиян, которые привыкли есть молча, итальянцы любят пообщаться и обсудить новости во время приема пищи. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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