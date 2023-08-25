Все из-за жюри: новая ведущая "Голоса" рассказала о своем главном страхе

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1 сентября в эфире Первого канала – новый сезон шоу "Голос", который получил название "Уже не дети". В нем принимают участие победители и самые яркие вокалисты прошлых лет. Зрители увидят Ярославу Дегтяреву, Рагду Ханиеву, Алису Кожикину, Данила Плужникова и многих других. Кресла наставников заняли Пелагея, Полина Гагарина, Дима Билан и Егор Крид. Каждый из них выберет по шесть подопечных (кастинг прошли около 70 вокалистов, они и выступят в новом сезоне). Ведущей стала Яна Чурикова, которая в недавнем интервью рассказала о своем впечатлении от первых съемочных дней.
Чурикова рассказала, что участники переживают "эмоциональный замес". 44-летняя телеведущая восхищается ими, поскольку понимает, что не повторила бы их подвиг из-за своей застенчивости. "Я никогда бы не смогла стать участницей "Голос". Мой самый большой комплекс и страх: что никто не повернется", – призналась Яна.
Кстати, в этом сезоне Яна Чурикова будет вести шоу в одиночку. Ранее ей помогала Агата Муцениеце, которая общалась с детьми и их родными перед их выходом на сцену. В этом году Чурикова не нуждается в соведущей, поскольку участники уже не дети.
Ранее телезрители обрушили волну критики на Яну Чурикову. Они просят ее покинул шоу "Голос". Подробнее об этом писало "Утро.ру".
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