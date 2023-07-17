"Ужас в глазах": огромный предмет чуть не убил Яну Чурикову

Ведущая едва не лишилась жизни в прямом эфире

Яна Чурикова является одной из самых экстраординарных российских актрис и телеведущих. Со студенчества она перепробовала почти все телевизионные профессии и практически ночевала на работе. В 25 лет Чурикова попала на Первый канал. Тогда она уже была известна на MTV, где вела программу "12 злобных зрителей".

Ведущей предложили новое шоу "Реактив", потом интересные предложения посыпались как из рога изобилия. Чурикова вела программы "Жестокие игры", "Доброе утро", "История песни", "Объектив". Но главным и горячо любимым ее шоу стала "Фабрика звезд", где она была бессменной ведущей на протяжении семи лет.

Недавно Яна Чурикова призналась, что на одной из съемок чуть не погибла. За ее спиной упал тяжеленный световой прибор, который чудом ее не задел. Все произошло в прямом эфире программы "Фабрики звезд", сообщает Пятый канал.

"Это было видно, он упал за мной прям. Дальше читается ужас в глазах людей, а я просто стою и продолжаю говорить подводку свою", – рассказывала Чурикова на VK Fest 2023.



Актриса призналась, что в тот момент даже не заметила чего-то необычного, она была увлечена работой и не слышала падения прибора. Напугались больше зрители проекта.