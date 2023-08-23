"На пенсию": новую ведущую требуют выгнать из "Голоса"

"На пенсию": новую ведущую требуют выгнать из "Голоса"
Яна Чурикова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Зрители желают вернуть Нагиева

Зрители нового сезона "Голос. Уже не дети" требуют убрать Яну Чурикову с роли ведущей и вернуть Дмитрия Нагиева. В 2023 году продюсер шоу Юрий Аксюта объявил о кардинальных переменах в съемках "Голоса". Теперь среди конкурсантов будут бывшие участники и победители прошлых сезонов. И сейчас шоу будет называться "Голос. Уже не дети."

В качестве звездного жюри были выбраны Дима Билан, Полина Гагарина, Пелагея и Егор Крид. Басту и певицу МакSим с проекта убрали без объяснения причин. Кое-кто из публики недоволен выбором новой ведущей в лице Яной Чуриковой. После официального анонса в социальных сетях поклонники писали о просьбе вернуть Дмитрия Нагиева в шоу.

Напомним, народный ведущий и любимец миллионов сам покинул проект и возвращаться явно не намерен. По словам Юрия Аксюты, Нагиев ушел в длительный творческий отпуск, после которого так и не вернулся.

К слову, в одном из своих последних интервью Чурикова назвала шоу "Голос" и Дмитрия Нагиева близнецами–братьями и выразила глубокое уважение бессменному ведущему. Однако, добрый жест в сторону Нагиева в виде майки с его изображением на слепых прослушиваниях в съемках прошлого сезона шоу никак не повлиял на позитивное появление Чуриковой в программе. Аудитория не приняла ведущую и злостно начала требовать вернуть звезду сериала "Физрук" обратно.

"Ведущую надо заменить на Нагиева, без него – неинтересно", "Чурикову – на пенсию", "Юрий Аксюта, пожалуйста, верните Нагиева", – писали зрители в комментариях.

Пока Чурикова никак не ответила на возгласы самых недовольных поклонников шоу.

Источник: Telegram • Требует проверки
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