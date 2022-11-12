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Актриса и блогер Агата Муцениеце поведала, что приняла участие в съемках нового детского "Голоса". Шоу скоро выйдет на экраны ТВ. Муцениеце стала вновь соведущей популярного у россиян телепроекта – будет брать интервью у талантливых детей и их родителей.
А вот место Дмитрия Нагиева теперь заняла Яна Чурикова, у которой в телепрограммах опыта хоть отбавляй – не только известная "Фабрика звезд", но и "Золотой граммофон" с "Универсальным артистом".
А Дима, увы, отказался вести и детский "Голос", и "Взрослый". Руководство Первого канала утверждает, что популярный телеведущий решил уйти в творческий отпуск.
А недавно мы писали, что Нагиев решил сняться в паре спектаклей во время своего творческого отпуска.
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