Незаменимых не бывает

Актриса и блогер Агата Муцениеце поведала, что приняла участие в съемках нового детского "Голоса". Шоу скоро выйдет на экраны ТВ. Муцениеце стала вновь соведущей популярного у россиян телепроекта – будет брать интервью у талантливых детей и их родителей.

А вот место Дмитрия Нагиева теперь заняла Яна Чурикова, у которой в телепрограммах опыта хоть отбавляй – не только известная "Фабрика звезд", но и "Золотой граммофон" с "Универсальным артистом".

А Дима, увы, отказался вести и детский "Голос", и "Взрослый". Руководство Первого канала утверждает, что популярный телеведущий решил уйти в творческий отпуск.

А недавно мы писали, что Нагиев решил сняться в паре спектаклей во время своего творческого отпуска.