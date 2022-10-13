Нагиев разругался с Первым каналом и нашел себе новое место

Нагиев разругался с Первым каналом и нашел себе новое место
Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Теперь Дима точно дома

Популярный актер и шоумен Дмитрий Нагиев несколько месяцев как не напоминает о себе – не светится на публичных мероприятиях (которых ныне, правда, не очень много) и не выкладывает фото в социальные сети. Отказался вести по непонятным причинам очередной сезон шоу "Голос", где выступал долгие годы бессменным ведущим.

Поклонники были уверены, что Дмитрий уехал из России, однако тот вскоре вышел на связь, заявив, что клеветники могут сами ехать куда глаза глядят, а "Дима – дома".

Оказалось, что артист вспомнил о деятельности, о которой не вспоминал десяток лет. Дмитрий вернулся в театр – сыграет в паре спектаклей в конце осени – начале зимы в Москве и Санкт-Петербурге.

А недавно мы писали, что Нагиев решил "завязать" с работой в телевизоре.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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