"Голос" заставляет выгорать каждого

Шоумен Дмитрий Нагиев уже долгое время не появляется перед публикой. Не ведет социальные сети и не дает о себе знать. Ходят самые разные слухи, а коллеги разводят руками: никто ничего не знает.

Но кое-какая информация есть. Дмитрий, говорят в СМИ, решил в этом году отказаться от телеэфира. Покинул на неопределенный срок и "Голос.60+", и детский "Голос". Когда вернется – непонятно. Быть может, не знает и сам.

Знакомая утверждает, что популярный телеведуший взял себе академотпуск на целый год. Никуда из России не уезжал: работает сейчас над собственными проектами. Нужна творческая пауза, чтобы обо всем подумать и набраться сил.

Ну а актриса Екатерина Климова, которая также лично знакома с шоуменом, говорит, что Дмитрий чуть ли не смертельно устал от осточертевшего телевидения. Разорвали на части и стали дергать на куче программ – "попал в обойму", да так, что от постоянно поступающих предложений уже и не отвертеться.

Напомним, ранее мы рассказывали, что недавно Первый канал решил временно закрыть шоу "Голос". О причинах тогда не сообщалось.