Передача была одной из основных в эфире

С начала спецоперации из вещательной сетки основных российских телеканалов пропали развлекательные передачи – их заменили на политические ток-шоу, которые занимают основную часть всего вещания. Часть, правда, спустя полгода стали постепенно возвращать в эфир. Это коснулось и популярной передачи "Голос. 60+".

Теперь программу показывают по воскресеньям, а ведет ее Лариса Гузеева. Дмитрий Нагиев временно шоу покинул, как он пояснял сам, просто решил отдохнуть, ведь последние десять лет он являлся бессменным ведущим всех вариантов "Голоса".

Однако, по данным КП, основную версию программы могут и вовсе закрыть. Предположительно, ее место в эфире займет шоу "Фантастика". Что именно станет причиной закрытия не сообщается.

Информация о предполагаемом отказе от передаче неточная. Журналисты ссылаются на сведения, что запланированные съемки пока так и не стартовали. Неясно, продолжит ли там работать Дмитрий Нагиев и удалось ли урегулировать вопрос с владельцами авторских прав на "Голос".

При этом предача с участием детей должна выйти в намеченный период. Уже известно, что ведущей будет Агата Муцениеце, а место Светланы Лободы в кресле жюри займет певица МакSим.