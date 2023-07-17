Известная телеведущая обнажилась на фоне Кремля

Красотка показала, чем богата

В последнее время российские знаменитости все чаще радуют поклонников откровенным контентом. Публикация пикантных фотографий стала самым простым и доступным способом привлечь к себе внимание. Российские певицы, артистки и телеведущие с большим удовольствием используют этот инструмент. Сейчас в социальных сетях активно обсуждают пикантную фотосессию известной ведущей Насти Ивлеевой.



Красотка решила не мелочиться и скинула с себя верхнюю одежду. Девушка осталась в соблазнительном черном белье. Ажурный бюстгальтер подчеркнул пышные формы знаменитости. При этом нижний элемент белья девушка игриво выставила напоказ, натянув бретельки выше брюк.



Особую пикантность кадру добавила выбранная для съемок локация. Анастасия позирует на крыше дорогого отеля, окна которого выходят на Кремль. На фоне главной достопримечательности Москвы Ивлеева смотрится особенно привлекательно. В комментариях пользователи засыпали телеведущую комплиментами.





Поклонники отмечают, что внешность Анастасии приводит их в восторг. Подтянутое тело и ухоженная кожа стали предметом зависти женской половины фанатов телеведущей. Представители мужского пола признались Анастасии в самых теплых чувствах и позавидовали мужчине, который окажется на месте ее возлюбленного.

