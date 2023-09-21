Харатьян раскрыл свое отношение к СВО

Актер заявил о переделе мира

После начала специальной военной операции на Украине российские звезды разделились на два лагеря. Меньший выступил против решения главы государства и, мало того, сбежав из страны принялся делать русофобские заявления. Однако большинство отечественных артистов проявили патриотическую позицию, в их числе – Дмитрий Харатьян.

Главный герой серии фильмов про гардемаринов и в жизни оказался человеком чести. 63-летний актер театра и кино в в эфире радио "Комсомольская правда" заявил, что нынешние геополитические события – это не просто конфликт между Россией и Украиной.

"Сейчас идет исторический процесс передела мира", – подчеркнул Дмитрий Харатьян.

По его словам, в столкновении двух разных миров решается судьба России. Народный артист РФ добавил, что для него даже выбора не стоит в вопросе СВО.

Дмитрий Харатьян однозначно поддерживает своих соотечественников, а также солдат, которые сражаются за судьбу родины и будущее нашей страны. Роль США в мире актер, наоборот, оценил негативно.

Он раскритиковал "двойные стандарты", которые применяются к России и США, и напомнил, как американцы с позиции силы вторгались и бомбили другие страны.

Напомним, ранее Дмитрий Харатьян попал в санкционный список Украины.