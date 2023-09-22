Куда пропал Познер после начала СВО: появились подробности

Куда пропал Познер после начала СВО: появились подробности
Владимир Познер. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Журналист остался без работы

После начла специальной военной операции на Украине известный российский журналист Владимир Познер полностью пропал с радаров. Его авторская программа на Первом канале перестала выходить в эфир, а сам телеведущий ничего не комментировал в социальных сетях.

Куда пропал Владимир Познер? Над эти вопросом уже полтора года ломаю голову многие поклонники творчества журналиста. Известно, что у него имеет в собственности недвижимость в Москве. Однако сама звезда голубых экранов находится не в нашей стране.

Официальная причина исчезновения программы "Познер" с телеэкранов – необходимость изменения сетки вещания. Руководство первого канала посчитало, что в непростое для страны время необходимо сократить число развлекательных программ.

Также из эфира убрали вечернее шоу Ивана Урганта. Коллега Владимира Познера до этого выступил с критикой СВО. Однако сам журналист предпочел хранить молчание. Формально он не против и не за. Однозначно решение главы государства ведущий не поддержал.

Оставшись без работы, автор программы "Познер" покинул Россию, однако нигде конкретно он не обосновался. Журналиста видели в нескольких странах и на разных континентах.

Телеведущий даже возвращался в Москву. Однако недавно Владимира Познера сфотографировали в итальянской Тоскане.

Источник: NEWS.RU ✓ Надежный источник
По теме

Эрдоган решил польстить России ради зерновой сделки

Турция не теряет надежд и пробует все способы

Армяне начали рвать российские паспорта после сдачи Карабаха

Митинги продолжаются в стране до сих пор

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей