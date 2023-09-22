Куда пропал Познер после начала СВО: появились подробности

Журналист остался без работы

После начла специальной военной операции на Украине известный российский журналист Владимир Познер полностью пропал с радаров. Его авторская программа на Первом канале перестала выходить в эфир, а сам телеведущий ничего не комментировал в социальных сетях.

Куда пропал Владимир Познер? Над эти вопросом уже полтора года ломаю голову многие поклонники творчества журналиста. Известно, что у него имеет в собственности недвижимость в Москве. Однако сама звезда голубых экранов находится не в нашей стране.

Официальная причина исчезновения программы "Познер" с телеэкранов – необходимость изменения сетки вещания. Руководство первого канала посчитало, что в непростое для страны время необходимо сократить число развлекательных программ.

Также из эфира убрали вечернее шоу Ивана Урганта. Коллега Владимира Познера до этого выступил с критикой СВО. Однако сам журналист предпочел хранить молчание. Формально он не против и не за. Однозначно решение главы государства ведущий не поддержал.

Оставшись без работы, автор программы "Познер" покинул Россию, однако нигде конкретно он не обосновался. Журналиста видели в нескольких странах и на разных континентах.

Телеведущий даже возвращался в Москву. Однако недавно Владимира Познера сфотографировали в итальянской Тоскане.