Сбежавшему из России Преснякову нашли замену

Сбежавшему из России Преснякову нашли замену
Никита Пресняков. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Внук Пугачевой живет в США

Сын звездных родителей и внук звездных бабушек Никита Пресняков последний раз появлялся на российской сцене год назад. Целеустремленный актер театра и кино хоть и пользовался благами родственников, но деньги предпочитал зарабатывать сам.

В частности, он исполнял главную роль Учителя (на фото) в постановке Московского Губернского театра "Безымянная звезда". Однако на фоне специальной военной операции внук Аллы Пугачевой сбежал в США.

После того, как Примадонна выступила с резкими антироссийскими заявлениями, многие активисты вспомнили, что ее наследник не служил в армии. Перспектива отправиться на СВО Никите Преснякову, очевидно, пришлась не по душе.

Кстати, в России он жил в одном из роскошных особняков Аллы Пугачевой, а в США вынужден ютиться с женой и собакой в скромной арендованной квартире. К слову, творческих успехов за океаном Никита Пресняков не достиг.

Впрочем, и на родине сыну Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова нашли замету. Как следует из афиши на сайте МГТ, теперь главную роль в вышеуказанном спектакле исполняет актер Антон Соколов.

Фото: Губернский театр

Кстати, Никита Пресняков за годы творческой деятельности в России собрал большую армию поклонников, с которой периодически общается в социальных сетях. Однако недавно она набросился на пользователей сети из-за непрошенных советов.

Источник: МГТ ✓ Надежный источник
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