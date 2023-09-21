Пугачеву лишили последних денег в Израиле

Пугачеву лишили последних денег в Израиле
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певицу затронули санкции

Из-за крупномасштабной санкционной войны, развязанной западными странами против России, страдают все сферы жизни. Под ударом также находятся простые граждане, в частности, пенсионеры. Некоторые из них не могут своевременно получать назначенные государственном социальные выплаты. Неожиданно от действий Запада пострадала и Алла Пугачева.

После начала СВО народная артистка СССР, как известно сбежала в Израиль. Всего же, по данным РБК, там проживают порядка 52,5 тысяч российских пенсионеров. Однако местные банки из-за санкций начали удерживать денежные средства, переводимые Пенсионным фондом РФ.

Алла Пугачева получала как пенсию по старости, так и надбавку за почетное звание. Конечно, певица не бедствует, поэтому соцвыплаты – это последние деньги, на которые она обратит внимание. Более того, до недавнего времени звезда перечисляла их в пользу поклонницы из России.

Меж тем, беглая русофобка уже давно не живет на те средства, которые имела на родине. Она больше не выступает и закрыла бизнес в России. Кроме того, у мужа-иноагента певицы начались проблемы с концертами. И в этой ситуации лишние деньги семье точно не помешают.

Ранее друг Аллы Пугачевой раскрыл правду о ее детях после скандала с отцовством пародиста.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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