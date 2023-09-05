"Свинья": легендарный певец жестко припечатал Пугачеву к стенке

Эту оплеуху Примадонна вряд ли забудет

До бегства в Израиль на фоне СВО Алла Пугачева, безусловно, была человеком номер один на отечественной эстраде. За годы активной карьеры она заработала миллионы долларов и любовь миллионов граждан. Разумеется, особым вниманием певица пользовалась со стороны прекрасного пола.

Лишь официально Примадонна была замужем пять раз, а о ее бесчисленных романах на стороне и между браками ходят слухи и легенды. Поговаривают, что народная артистка СССР была неравнодушна к актеру, поэту и барду Владимиру Высоцкому.

Алла Пугачева влюбилась в живую советскую легенду в 1966 году. Ей тога было всего лишь 17, ему 28. Злые языки утверждают, мол знаменитый артист тоже оказывал знаки внимания молодой коллеге по эстраде.

Сама звезда позже с теплотой вспоминала о своем знакомстве с Владимиром Высоцким. Только одну очень неприятную историю предпочитала замалчивать, Хотя такую оплеуху вряд ли можно забыть.

Как-то Алла Пугачева и Владимир Высоцкий оказались в одном лифте. Бард был сильно заросшим и небритым. Пугачева то ли не узнала его, то ли побрезговала внешним видом, но не стала обращать внимание.

"Хоть поздоровалась бы, свинья", – актер одной фразой жестко припечатал подругу к стенке.

К слову, певец и композитор Сергей Савин утверждает, что Алла Пугачева крутила отношения и с ним тоже.