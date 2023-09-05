"Свинья": легендарный певец жестко припечатал Пугачеву к стенке

"Свинья": легендарный певец жестко припечатал Пугачеву к стенке
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Эту оплеуху Примадонна вряд ли забудет

До бегства в Израиль на фоне СВО Алла Пугачева, безусловно, была человеком номер один на отечественной эстраде. За годы активной карьеры она заработала миллионы долларов и любовь миллионов граждан. Разумеется, особым вниманием певица пользовалась со стороны прекрасного пола.

Лишь официально Примадонна была замужем пять раз, а о ее бесчисленных романах на стороне и между браками ходят слухи и легенды. Поговаривают, что народная артистка СССР была неравнодушна к актеру, поэту и барду Владимиру Высоцкому.

Алла Пугачева влюбилась в живую советскую легенду в 1966 году. Ей тога было всего лишь 17, ему 28. Злые языки утверждают, мол знаменитый артист тоже оказывал знаки внимания молодой коллеге по эстраде.

Сама звезда позже с теплотой вспоминала о своем знакомстве с Владимиром Высоцким. Только одну очень неприятную историю предпочитала замалчивать, Хотя такую оплеуху вряд ли можно забыть.

Как-то Алла Пугачева и Владимир Высоцкий оказались в одном лифте. Бард был сильно заросшим и небритым. Пугачева то ли не узнала его, то ли побрезговала внешним видом, но не стала обращать внимание.

"Хоть поздоровалась бы, свинья", – актер одной фразой жестко припечатал подругу к стенке.

К слову, певец и композитор Сергей Савин утверждает, что Алла Пугачева крутила отношения и с ним тоже.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
По теме

У Эрдогана появились планы на российское зерно

Теперь Анкара готова доставить все до Африки в лучшем виде

Самый популярный город Европы атакуют миллионы крыс: объявлена тревога

Объявлен режим ЧС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей