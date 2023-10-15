Агутин разнес "очень умную" Пугачеву: "Совершила такую глупость!"

Артист недоумевает от поведения звезды

Алла Пугачева бежала из России, желая спасти своих детей от происходящего. Поселится знаменитость решила в Израиле, который в итоге охватил новый конфликт. Теперь звезда вместе с наследниками вынуждена прятаться вместе с детьми в бункере. И хотя все члены семьи живы и здоровы, а двойняшки на фотографиях выглядят счастливыми и радостными, неизвестно, как дальше сложится их судьба.

Николай Агутин, который в свое время работал со звездой в Москонцерте, признается, что не понимает ее поступка. Он вспомнил, что еще во время совместной деятельности понял, что Пугачева является очень умной и сообразительной женщиной. Но в данной ситуации она поступила неразумно, ведь политическая ситуация в Израиле ни для кого не секрет.

"Мне Пугачеву по-человечески жалко, ведь она совершила такую глупость!", – разнес Агутин укрывшуюся в бункере звезду.

При этом, указал он, Россия от отъезда артистки не обеднела. На эстраде появилось очень много молодых звезд, которые радуют публику своим творчеством и хорошим репертуаром.

Пока, как говорил супруг Примадонны, уезжать из страны семья не планирует, несмотря на обострение. Как дальше будет складываться обстановка никто не знает – израильская сторона намерена идти до конца.

Ранее люди предположили, что чеченский внук Пугачевой мог быть отправлен на СВО. Именно поэтому о нем в последнее время ничего не слышно.