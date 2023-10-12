Отказались от русского языка: Пугачева решила судьбу своих детей

Отказались от русского языка: Пугачева решила судьбу своих детей
Алла Пугачева. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
О важном шаге заявил Максим Галкин*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА 

Сегодня звездная чета Аллы Пугачевой и Максима Галкина* находится под пристальным вниманием прессы и общественности. У людей вызывает понятное неприятие тот факт, что российский юморист, заработавший в нашей стране огромные деньги, теперь причисляет себя к израильтянам. Оказалось, что такая политика распространилась и на детей.

В социальных сетях лицедей сообщил, что он вместе с супругой Аллой Пугачевой приняли решение отдать детей в школу, где уроки идут исключительно на иврите. Таким образом, в образовательном процессе дети полностью отказались от русского языка.

"Мне очень хотелось, чтобы дети говорили на иврите, как новоиспеченные израильтяне", – написал комик.

Более того, Максим подчеркнул, что этот шаг не был вынужденным – напротив, он специально искал школу, где учат на государственном языке. Галкин* добавил, что дети очень серьезно готовились перед тем, как поступить в новую школу. Максим тоже активно изучает иврит.

К слову, недавно Максим Галкин* сделал громкое заявление о третьем гражданстве и отправке на фронт.


*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации


Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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