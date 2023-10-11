Отказавшегося служить в армии Израиля Галкина* подняли на смех

Отказавшегося служить в армии Израиля Галкина* подняли на смех
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юморист поддержал боевые действия

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА   

Полтора года строивший из себя пацифиста и открыто осуждающий специальную военную операцию Максим Галкин* внезапно решил поддержать боевые действия. От "миролюбивого" образа юморист отказался после обострения исторического конфликта между Палестиной и Израилем.

И как бы парадоксально это не звучало, но муж Аллы Пугачевой одновременно выступает против президента России, но за премьер-министра Израиля. Видимо, для шоумена жизни одних мирных граждан оказались ценнее других.

Одним из главных рупоров боевых действий стал непосредственно Максим Галкин*, который с минувших выходных заполнил социальные сети громкими заявлениями в поддержку Израиля. Но как бы он не признавался в любви к новой родине, а служить в ее армии все равно не хочет. За нелепые оправдания пародиста даже подняли на смех.

Супруг Аллы Пугачевой заявил, мол он не подходит в качестве резервиста, потому что у него нет военного опыта. Однако Максим Галкин* умолчал, что добровольцам опыт и не требуется.

"Ты – еврей, гражданин Израиля. Никто тебя с призывного пункта, если ты добровольно туда придешь, не выгонит",

– напомнили юмористу ведущие шоу "Полный Абзац". Они также сыронизировали, мол шоумен отказывается от службы, потому что у него "пожилая бабушка на иждивении", вероятно, намекая на 74-летнюю Аллу Пугачеву.

К слову, звездному семейству сейчас не до шуток. Максим Галкин* и Алла Пугачева вынуждены прятаться с детьми в бункере, опасаясь ракетных обстрелов.

*Признан иноагентом в РФ
Источник: RUTUBE ✓ Надежный источник
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