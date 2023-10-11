Отказавшегося служить в армии Израиля Галкина* подняли на смех

Юморист поддержал боевые действия

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



Полтора года строивший из себя пацифиста и открыто осуждающий специальную военную операцию Максим Галкин* внезапно решил поддержать боевые действия. От "миролюбивого" образа юморист отказался после обострения исторического конфликта между Палестиной и Израилем.

И как бы парадоксально это не звучало, но муж Аллы Пугачевой одновременно выступает против президента России, но за премьер-министра Израиля. Видимо, для шоумена жизни одних мирных граждан оказались ценнее других.

Одним из главных рупоров боевых действий стал непосредственно Максим Галкин*, который с минувших выходных заполнил социальные сети громкими заявлениями в поддержку Израиля. Но как бы он не признавался в любви к новой родине, а служить в ее армии все равно не хочет. За нелепые оправдания пародиста даже подняли на смех.

Супруг Аллы Пугачевой заявил, мол он не подходит в качестве резервиста, потому что у него нет военного опыта. Однако Максим Галкин* умолчал, что добровольцам опыт и не требуется.

"Ты – еврей, гражданин Израиля. Никто тебя с призывного пункта, если ты добровольно туда придешь, не выгонит",

– напомнили юмористу ведущие шоу "Полный Абзац". Они также сыронизировали, мол шоумен отказывается от службы, потому что у него "пожилая бабушка на иждивении", вероятно, намекая на 74-летнюю Аллу Пугачеву.

К слову, звездному семейству сейчас не до шуток. Максим Галкин* и Алла Пугачева вынуждены прятаться с детьми в бункере, опасаясь ракетных обстрелов.

*Признан иноагентом в РФ