Отказавшегося служить в армии Израиля Галкина* подняли на смех

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА
Полтора года строивший из себя пацифиста и открыто осуждающий специальную военную операцию Максим Галкин* внезапно решил поддержать боевые действия. От "миролюбивого" образа юморист отказался после обострения исторического конфликта между Палестиной и Израилем.
И как бы парадоксально это не звучало, но муж Аллы Пугачевой одновременно выступает против президента России, но за премьер-министра Израиля. Видимо, для шоумена жизни одних мирных граждан оказались ценнее других.
Одним из главных рупоров боевых действий стал непосредственно Максим Галкин*, который с минувших выходных заполнил социальные сети громкими заявлениями в поддержку Израиля. Но как бы он не признавался в любви к новой родине, а служить в ее армии все равно не хочет. За нелепые оправдания пародиста даже подняли на смех.
Супруг Аллы Пугачевой заявил, мол он не подходит в качестве резервиста, потому что у него нет военного опыта. Однако Максим Галкин* умолчал, что добровольцам опыт и не требуется.
"Ты – еврей, гражданин Израиля. Никто тебя с призывного пункта, если ты добровольно туда придешь, не выгонит",
– напомнили юмористу ведущие шоу "Полный Абзац". Они также сыронизировали, мол шоумен отказывается от службы, потому что у него "пожилая бабушка на иждивении", вероятно, намекая на 74-летнюю Аллу Пугачеву.
К слову, звездному семейству сейчас не до шуток. Максим Галкин* и Алла Пугачева вынуждены прятаться с детьми в бункере, опасаясь ракетных обстрелов.
Все произошло в нескольких десятках км от линии фронта, если верить спикеру