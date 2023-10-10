Рядом с домом Пугачевой и Галкина* высадились боевики ХАМАС

Рядом с домом Пугачевой и Галкина* высадились боевики ХАМАС
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Звезды остались в Израиле

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА 

На минувших выходных обострился исторический палестино-израильский конфликт, в результате чего радикальные представители движения ХАМАС проникли в города на Святой земле. Под угрозой оказались Алла Пугачева, Максим Галкин* и другие звезды, сбежавшие в Израиль после начала СВО.

Примечательно, что пародист полтора года выступал против специальной военной операции, критиковал решение главы государства и позиционировал себя как пацифист. Меж тем, Максим Галкин* после обострения конфликта на новой родине отказался от своих идей и однозначно выступил с поддержкой армии Израиля.

В это же время его супруга Алла Пугачева была вынуждена прятать наследников – Лизу и Гарри – в бомбоубежище из-за непрекращающихся обстрелов. Кадры с детьми в бункере в социальных сетях опубликовал сам юморист.

Однако опасность, которая грозит звездному семейству, может оказаться куда более серьезной. По данным политолога Сергея Маркова, артистам на данный момент грозит серьезная опасность.

"Одна из групп Хамас высадилась в Израиле с моря прямо рядом с виллой Пугачевой и Галкина*", – указал эксперт.

Примечательно, что в последнее время Максим Галкин* активно комментирует происходящее в Израиле в соцсетях. О приближении членов ХАМАС к своему дому шоумен пока не сообщал.

*В РФ признан иноагентом
Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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