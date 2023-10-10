Сбежавший в США Бурковский сделал заявление со слезами на глазах

Артист опубликовал пост

Известный российский актер Андрей Бурковский долгое время пытался скрывать свое бегство в США. Он покинул родину на фоне специальной военной операции, при этом до поры до времени не делал никаких политических заявлений.

Однако эскалация палестино-израильского конфликта вынудила чемпиона Высшей лиги КВН прервать молчание. Как известно, на минувших выходных радикальные представители ХАМАС проникли в города на Святой земле. В ходе вооруженных столкновений обе стороны понесли значительные человеческие потери.

Андрей Бурковский заявил, что наблюдает за происходящим со слезами на глазах. Он также опубликовал в социальных сетях флаг Израиля. Свою позицию актер театра и кино объяснил тем, что на Святой земле живут его родственники: брат (кузен) и дядя.

"Эти видео с заложниками я буквально не могу смотреть без слез", – отметил Андрей Бурковский.

Он также подчеркнул, что который день звонит родственникам и выражает им поддержку, желает, чтобы боевые действия закончились как можно скорее. По словам звезды, брат ответил ему, что все будет хорошо.

К слову, в Израиле сейчас находятся не только родственники Андрея Бурковского, но и некоторые российские звезды, сбежавшие после начала СВО. Сейчас им угрожает опасность.