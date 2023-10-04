Сбежавшего в США Бурковского выставили на посмешище

Над актером публично поиздевались

Популярный актер театра и кино Андрей Бурковский уже несколько месяцев пытается реализовать свою американскую мечту. Он сбежал из России на фоне специальной военной операции, хотя никак не комментировал решение главы государства.

Более того, Андрей Бурковский изначально скрывал от поклонников, что перевез семью в США. Однако вскоре в его социальных сетях начали появляться снимки из недружественной страны.

Часть поклонников звезды негативно восприняла новость о его переезде. Артиста начали критиковать за выбор в пользу США. однако он лишь отмахивался, мол, негативные комментарии оставляют только боты.

Несмотря на демонстративную аполитичность, Андрей Бурковский все же активно сотрудничает с коллегами, сбежавшими из России и не скрывающими своего негативного отношения к СВО.

Например, он продвигает совместный проект с режиссером Александром Молочниковым. Правда, последний зачем-то публично выставил своего товарища на посмешище.

На фото, опубликованном в социальных сетях бывшего возлюбленного Екатерины Варнавы, Андрей Бурковский предстал в довольно неуклюжем виде. Абсурдный образ звезды подчеркивала шапочка как у Статуи Свободы.

Кстати, не исключено, что Андрей Бурковский вскоре вернется на российские экраны вместе с другими беглыми артистами.