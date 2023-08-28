Нажился на России: всплыли данные о гонорарах сбежавшего в США Бурковского

Звезда сериала "Кухня" и шоу "Даешь молодежь" зарабатывал в родной стране миллионы рублей в день

Бывший кавээнщик, актер театра и кино Андрей Бурковский с прошлого года живет в США вместе с супругой Ольгой и детьми. Родную страну 39-летний артист покинул молча, не делая громких заявлений. Поклонники поняли, что звезда сериала "Кухня" обосновалась на Западе, когда стала делать публикации в Сети на английском языке.

Разумеется, Бурковский, который нашел работу в Америке, не получает такие суммы, которыми он довольствовался в России. В родной стране актер получал большие деньги, что подтверждает недавно появившаяся в Сети информация о его баснословных гонорарах. Например, Андрей за 12 часов съемок в рекламе просил примерно два миллиона рублей. Такие суммы говорят о востребованности артиста.

Но сказать о том, что Бурковский страдал звездной болезнью, нельзя. В его райдере нет ничего особенного. Он не просит деликатесы или алкоголь, в отличие от большинства своих коллег. Актер предпочитает скоромные завтрак, обед и ужин. Также Андрей довольствуется минимальными удобствами.

Ранее российские телезрители заметили: Андрею Бурковскому "отомстили" за переезд в США. Сериал "Медиатор", в котором актер сыграл главную роль, перестал быть доступным для просмотра в онлайн-кинотеатрах. Также артиста убрали из заставки проекта "Не факт", в котором он принимал участие. Подробнее об этом писало "Утро.ру".