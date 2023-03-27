Поведение артиста разочаровало поклонников

Известный российский актер Андрей Бурковский после старта специальной военной операции по демилитаризации украинского государства не стал выступать с громкими заявлениями, однако по-тихому собрал семейство и отчалил за границу. Теперь за его поступками пристально следит все интернет-пространство.



Люди с горечью отмечают, что многие артисты из полюбившегося телесериала "Кухня" оказались далеко не патриотами. Чего только стоит скандал с Дмитрием Нагиевым и похабные антироссийские частушки Дмитрия Назарова. Теперь пришло время Бурковского.



Впрочем, пока артиста можно "обвинить" только в отъезде за границу. Фанаты верили, что путешествие не будет долгим и вскоре Андрей вернется в Россию. Однако актер продолжает разъезжать по США, а в последнее время даже посты пишет на английском языке. Поклонники боятся, что таким образом актер хочет разорвать связи с родным государством.



Внимательные россияне заметили, что на отечественных платформах больше нельзя посмотреть киноленту с Андреем "Медиатор". Также артист отныне не мелькает на телеканале "Звезда", там он участвовал в шоу "Не факт". Бурковского даже убрали с заставки проекта. Некоторые считают, что таким образом Андрею отомстили за бегство с Родины.

