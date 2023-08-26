Остался без работы: озвучен годовой гонорар Газманова

Певец не может похвастаться прежним заработком

В медиа всплыла реальная сумма заработка Олега Газманова на музыкальном бизнесе. Семь лет назад исполнитель хита "Рожденный в СССР" открыл три компании в области исполнительских искусств. Финансовые отчеты гласят, однако, что прибыль за прошлый год оказалась достаточно скромной: певец смог заработать лишь немногим более 6 млн рублей.

За ОО "Процентр" Олег получил 901 тысячу, за "Омг Продакшн" – 589 тысяч. А совместная с сыном Родионом "Омг-Промо" принесла артисту прибыль в размере 5,5 миллиона рублей.

К слову, ныне гонорары у певцов весьма скромные – особенно в сравнении с более ранним периодом. За прошлый год рэпер Баста смог заработать на своем "Газгольдере" лишь 1,6 миллиона рублей.

А ранее гордый артист заявлял, что пытался воспитать в наследниках финансовую независимость и скромность – кажется, ему это удалось.