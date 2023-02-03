"Люди не простят: Газманов разнес Меладзе за украинские кричалки на концерте в Дубае

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Не так давно Валерий Меладзе громко оскандалился в ходе выступления в Дубае, продолжив за одного поклонника известную националистическую украинскую кричалку. На том же концерте, как оказалось, выступал и Олег Газманов. Нетрезвая публика требовала политических высказываний и от него.
Однако артист не стал выставлять себя в неудобном свете – вместо этого он быстро покинул сцену. В зале было весело, хотя поведение людей настораживало: пара молодцев решили забраться на сцену. Однако Газманов выпроводил последних, воззвав к порядочности и напомнив о присутствии детей и женщин.
И вот, спустя пару часов объявился Меладзе, прославивший украинские власти. Хотя повторил те самые слова шепотом.
"Понятия не имею, что он тогда чувствовал. Но меня бы словом никто не заставил бы – ни за какие деньги. Это его выбор", – высказался Газманов в интервью с Борисом Корчевниковым.
Впрочем, уверен артист, россияне не простят, прежде всего, своих знаменитостей, которые критиковали СВО – что уж говорить об иностранных. Особенно – те военнослужащие, которые вернутся домой. Они будут считать таких людей откровенными предателями, рассудил исполнитель.
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