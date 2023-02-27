У Газманова отобрали все квартиры в Европе: певец пришел в ярость

У Газманова отобрали все квартиры в Европе: певец пришел в ярость
Олег Газманов. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Артист, однако, продолжает оплачивать коммуналку за конфискованное имущество

С 2022 года Олег Газманов в разладе с Западом – певцу запретили въезд в Европу. Российского патриота обложили персональными санкциями "от и до". Лишили двух квартир – в Италии и Латвии. А Олег, между прочим, приобрел их еще в нулевых и использовал для того, чтобы отдохнуть с семьей между гастролями. 

Певца такой поворот событий возмущает: квартиры он купил на кровные деньги, а право распоряжаться собственностью его на непонятных основаниях лишили. За коммунальные платежи, правда, он платит так же исправно.

"Это моя собственность, я ее купил, и теперь не имею права, как и в Латвии, продать эту квартиру, сдать в аренду и пользоваться. Цинично заставляют меня платить коммуналку!" – возмущается артист.

Впрочем, не вполне ясно, по какой причине Газманов не отказывается от уплаты коммунальных платежей за недвижимость в Европе, которая убежала от него далеко и надолго – такой жест был бы куда более логичным и патриотичным с его стороны.

Недавно, кстати, певец выступил на патриотическом концерте в куртке от одного известного итальянского бренда за 340 тысяч рублей – однако Олег предусмотрительно заклеил логотип, сообщив, что соблюдает правила телевизионщиков, запрещающих рекламу фирм.

Источник: Argumenti.ru ✓ Надежный источник
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