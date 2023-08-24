"Живет на деньги отца": устроившийся в Монако сын опозорил Газманова

"Живет на деньги отца": устроившийся в Монако сын опозорил Газманова
Олег Газманов. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Молодой человек не стесняется уезжать с родины

Младший сын российского певца Олега Газманова Филипп недавно отдохнул в Монако с друзьями. Сына супруги артиста Марины Муравьевой от ее прошлого брака Газманов воспитал как родного, но молодой человек отплатил ему другой монетой. 

На Лазурном берегу Филипп очернил имя своего звездного отца, который вложил в него всю душу и силы. На проступок обратила внимание ведущая Ксения Собчак. Она заявила, что сын Газманова не такой уж и патриот, если тратит деньги не на родине, а на чужбине. 

Мнение Собчак разделили многие россияне. Они обрушились на Газманова-младшего с негативом и критикой. 

"Олег Михайлович, видимо, работает патриотом, чтобы его сын мог быть в Монако", "Филипп не сын Газманова. Но живет на его деньги", "Патриотичней некуда", – написали комментаторы. 

Стоит отметить, что сын Газманова активно развивает собственный бизнес. Он занимается грузоперевозками и сделал соответствующий сервис. В дело вложились крупные инвесторы. Сам певец Олег Газманов не раз говорил, что сын связывает свое будущее именно с Россией. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что сын Газманова рассказал о распаде семьи

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Олег Газманов (справа) и его сын - Родион. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ Олег Газманов с сыном Родионом. Фото Олега Власова и Александра Шогина /Фотохроника ТАСС/
Олег Газманов и его сын Родион. Фото Бориса Кавашкина и Олега Иванова /Фотохроника ТАСС/. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com Олег Газманов с сыном Родионом. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Источник: Ксения Собчак ✓ Надежный источник
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