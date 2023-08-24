"Живет на деньги отца": устроившийся в Монако сын опозорил Газманова

Молодой человек не стесняется уезжать с родины

Младший сын российского певца Олега Газманова Филипп недавно отдохнул в Монако с друзьями. Сына супруги артиста Марины Муравьевой от ее прошлого брака Газманов воспитал как родного, но молодой человек отплатил ему другой монетой.

На Лазурном берегу Филипп очернил имя своего звездного отца, который вложил в него всю душу и силы. На проступок обратила внимание ведущая Ксения Собчак. Она заявила, что сын Газманова не такой уж и патриот, если тратит деньги не на родине, а на чужбине.

Мнение Собчак разделили многие россияне. Они обрушились на Газманова-младшего с негативом и критикой.

"Олег Михайлович, видимо, работает патриотом, чтобы его сын мог быть в Монако", "Филипп не сын Газманова. Но живет на его деньги", "Патриотичней некуда", – написали комментаторы.

Стоит отметить, что сын Газманова активно развивает собственный бизнес. Он занимается грузоперевозками и сделал соответствующий сервис. В дело вложились крупные инвесторы. Сам певец Олег Газманов не раз говорил, что сын связывает свое будущее именно с Россией.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что сын Газманова рассказал о распаде семьи.