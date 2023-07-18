"Россия их простит": Варвара высказалась о судьбе покинувших родину артистов

"Россия их простит": Варвара высказалась о судьбе покинувших родину артистов
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Певица не завидует звездам за границей

После февраля 2022 года некоторые артисты покинули Россию. Так, Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции. Чулпан Хаматова живет теперь в Латвии. Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию. Уроженка Литвы Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии. А Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри улетела на Землю Обетованную.

"Бог им судья, – говорит Варвара. – Уехали и уехали. Хотя, если она решат вернуться, то Россия с ее широкой душой, конечно, их простит и примет обратно. Знаете, им же на чужбине тоже приходится несладко. Я знаю, что такое работать и жить за границей – сама жила полтора года в Арабских Эмиратах. И вернулась оттуда со слезами – от скуки, от тоски по родине. И родина – это не юридический институт, а березовый сок и сердце матери".

"В отличие от коллег, я никогда даже не думала об отъезде за границу, – призналась Варвара "Утру.ру" на фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга" – Ну, куда я уеду?! У меня тут все – дом, работа, дети, внуки, песни, мама и моя Россия".

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