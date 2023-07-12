"Закончились деньги": объявлено о печальном существовании Галкина* на чужбине

Уехавшим из России артистам сложно

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМИ АГЕНТАМИ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ, СЕМЕНОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ СЛЕПАКОВЫМ, ЗЕМФИРОЙ ТАЛГАТОВНОЙ РАМАЗАНОВОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА, СЕМЕНА СЕРГЕЕВИЧА СЛЕПАКОВА, ЗЕМФИРЫ ТАЛГАТОВНЫ РАМАЗАНОВОЙ.



В прошлом году многие звезды покинули Россию. Всем своим видом беглецы пытаются показать, что живется им за границей хорошо. Однако у их бывших коллег по творческому цеху на этот счет другое мнение. Например, Родион Газманов объявил о печальном существовании на чужбине Максима Галкина*, Семена Слепакова* и Земфиры*.

Такой вывод сын знаменитого патриота сделал на фоне одного поступка перечисленных звезд. Им, напомним, был присвоен статус иностранных агентов, который первое время они носили с высоко поднятой головой. Но потом что-то изменилось, и артисты начали подавать иски с требованием снять с них этот статус.

Публику удивило то, что артисты ни с того ни с сего пошли в суд. Некоторые предположили, что в них мог проснуться дух патриотизма. Но Родион Газманов считает, что всему виной подкрадывающаяся бедность, а любовь к родине тут не при чем.

"У них попросту закончились деньги и теперь они не могут выступать и зарабатывать в России", – рассуждает певец.

А обосновал свое мнение он тем, что обращения в суд начались на фоне обсуждения в Госдуме вопроса о том, что артисты-иноагенты лишатся права работать на территории РФ. По мнению наследника прославленного музыканта, Максим Галкин*, Семен Слепаков* и Земфира* побоялись потерять свои кормушки.