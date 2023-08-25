Выступивший для детей Билан оправдался за огромный гонорар

Знаменитый певец отреагировал на критику народа

На днях Дима Билан выступил на Международном детском культурном форуме, за что якобы получил от организаторов 5,4 миллиона рублей. Эта сумма на 30% больше той, которую обычно получает певец за выход на сцену, и в полтора раза больше призового фонда мероприятия.

Народ пришел в шок от гонорара Билана за выступление перед детьми. Многие сочли сумму огромной. Мол, певец получил эти деньги незаслуженно. Исполнитель хита "Молния" поспешил оправдаться. Он записал видео, которое опубликовал в популярной социальной сети.

Дима рассказал, что выступил вместо артистки, которая не успела приехать на мероприятие. Певец получил от организаторов фонда коммерческое предложение, от которого не смог отказаться. По словам Билана, сумма договора состоит как из гонорара артиста, так и из сопутствующих расходов.

Дима Билан напомнил, что регулярно оказывает помощь детям, но не распространяется о своей благотворительной деятельности. "Никогда не кричу об этом", – сказал певец. Также артист опубликовал кадры, которые не делают его голословным. Так интернет-пользователи увидели видео, снятые во время благотворительных встреч исполнителя.