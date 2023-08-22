Ради решившего покататься в кабине машиниста Билана продлили работу метро

Певец оказался в подземке впервые за долгое время

"Не то на серебре, // На золоте едал; сто человек к услугам", – кажется, что эти слова из комедии Александра Грибоедова "Горе от ума" могли бы описать жизнь любого артиста сегодня. Корреспондент "Утро.ру" попросил Диму Билана рассказать об изнанке звездной жизни.

"Я иногда захожу в фастфуд, – признался исполнитель. – Сегодня, правда, реже, потому в популярной сети пропал секретный ингредиент, и уже стало не так вкусно. А так бывало, что заскакивал в ресторан быстрого питания на Тверской".

Но вообще, вместе с простым народом он бывает не так часто. "Я не могу свободно погулять по улице, – вздыхает Дима. – Сложно пройтись, чтобы затеряться в толпе. Поэтому с годами выбрал какие-то свои пути, по которым передвигаюсь, когда хочу избежать внимания, фотографирований или автографов".

А недавно артист – впервые за долгое время! – побывал в метро. "В Питере снималась большая история, которая выйдет уже осенью, и нам полностью предоставили метрополитен Петербурга, – признался Билан. – Мы катались в кабине машиниста, были на станциях пересадок. Официально метро уже было закрыто, но для нас оно работало. А вот в Московском метро в последний раз был достаточно давно – в прошлом году".