Ради решившего покататься в кабине машиниста Билана продлили работу метро

Ради решившего покататься в кабине машиниста Билана продлили работу метро
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Певец оказался в подземке впервые за долгое время

"Не то на серебре, // На золоте едал; сто человек к услугам", – кажется, что эти слова из комедии Александра Грибоедова "Горе от ума" могли бы описать жизнь любого артиста сегодня. Корреспондент "Утро.ру" попросил Диму Билана рассказать об изнанке звездной жизни.

"Я иногда захожу в фастфуд, – признался исполнитель. – Сегодня, правда, реже, потому в популярной сети пропал секретный ингредиент, и уже стало не так вкусно. А так бывало, что заскакивал в ресторан быстрого питания на Тверской".

Но вообще, вместе с простым народом он бывает не так часто. "Я не могу свободно погулять по улице, – вздыхает Дима. – Сложно пройтись, чтобы затеряться в толпе. Поэтому с годами выбрал какие-то свои пути, по которым передвигаюсь, когда хочу избежать внимания, фотографирований или автографов".

А недавно артист – впервые за долгое время! – побывал в метро. "В Питере снималась большая история, которая выйдет уже осенью, и нам полностью предоставили метрополитен Петербурга, – признался Билан. – Мы катались в кабине машиниста, были на станциях пересадок. Официально метро уже было закрыто, но для нас оно работало. А вот в Московском метро в последний раз был достаточно давно – в прошлом году".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Что Запад готовит за спиной Украины

Контрудар ВСУ фактически провалился

Русофобка Вайкуле обратилась к черной магии

Певица продолжает поражать публику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей