Финал шоу "Маска" обернулся скандалом: Билан устроил разборки

Знаменитость остался недоволен итогами конкурса

Проект "Маска" подошел к концу. Зрители наконец узнали, кто скрывался под костюмами Мамонтенка и Скорпиона – ими оказались Дмитрий Билан и Сергей Лазарев соответственно. Жюри так и не смогло принять решение, кто из артистов выступил лучше всего, поэтому Филипп Киркоров решил отдать первое место сразу двум участникам. Однако награда была только одна.

Сперва Примадон, как он сам стал называть себя в последнее время, заявил, что заберет статуэтку себе в честь собственного дня рождения. Потом артист увидел недовольное выражение лица у Дмитрия Билана, который явно ожидал собственной победы.

"Сереня, ну хочешь я отдам Билану? Ты точно не обидишься", – сказал Киркоров.

В ответ Лазарев отметил, что точно сможет прожить без этой награды. При этом Дмитрий, судя по всему, воспринял эту реплику на свой счет. Он демонстративно поставил статуэтку на пол и заявил, что отдаст ее всем, кто работает на шоу.

Поговаривают, что после выключения камер за кулисами между звездами было еще много пересуд из-за итогов "Маски", однако официально ничего не изменилось – на проекте так и осталось два победителя.