Изменившаяся до неузнаваемости Варнава шокировала публику

Появились новые снимки

Популярная актриса театра и кино Екатерина Варнава является одной из самых востребованных в России юмористок. Славу на всю страну ей принесло шоу Comedy Woman, однако посоле закрытия проекта в 2020 году звезда занялась сольной творческой деятельностью.

Сегодня она снимается в сериалах и ведет телепрограммы, а также старается выстроить личную жизнь. Год назад артистка разошлась с режиссером Александром Молочниковым, который осудил решение главы государства о начале СВО и покинул Россию.

Поклонники юмористки подозревают, что разрыв романтических отношений спровоцировал Екатерину Варнаву на переосмысление и поиск себя, а также сцену образа. Еще не так давно актриса набрала в весе, о чем свидетельствовали фотографии в ее социальных сетях.

Теперь же звезда Comedy Woman вовсе изменилась до неузнаваемости. На новых снимках Екатерина Варнава предстала перед фанатами в образе пацанки. В частности, она укоротила волосы, напялила на голову кепку и даже повесила на нос кольцо как у быка.

Кто-то отнесся к новому образу артистки с юмором, кто-то поддержал ее выбор, меж тем, многие поклонники оказались весьма и весьма удивлены метаморфозами юмористки.

"Женственность помахала ручкой",

– сыронизировал один из подписчиков. Второй и вовсе заявил, что Екатерина Варнава должна немедленно обратиться к психиатру.

Ранее врач высказалась о раздутом лице артистки.