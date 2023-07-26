Звезда "Постучись в мою дверь" показала тело в прозрачном наряде

Актриса продемонстрировала формы на новом снимке

Сейчас Ханде Эрчел считается одной из самых привлекательных и известных турецких актрис. Артистка пользуется большой популярностью не только в родной стране, но и по всему миру. Российских зрителей брюнетка покорила после выхода сериала "Постучись в мою дверь".

На сегодняшний день за социальными сетями Эрчел следят более 30 миллионов человек. Подписчики щедро оценивают и комментируют снимки на странице актрисы, а та регулярно радует их новым контентом. Накануне на странице знаменитости появились свежие кадры. Артистка предстала на снимках в смелом наряде и поразила поклонников точеной фигурой.

Исполнительница главной роли сериала "Постучись в мою дверь" позировала перед камерой у моря в обтягивающем прозрачном сетчатом платье синего цвета. Спина красавицы оказалась практически полностью открыта, а под нарядом проглядывался золотой купальник. Глядя на новые снимки, становится понятно, что звезда тщательно следит за внешним видом и формой.

Стоит отметить, что подписчики оценили серию фото по достоинству. Пост собрал более полутора миллионов лайков и тысячи восхищенных комментариев. "Наряд похож на русалку, какая эффектная женщина", "Божественная красота", "Чудесная богиня", – расхвалили артистку фанаты.

Ранее "Утро.ру" писало, что исполнитель роли Серкана Болата, Керем Бюрсин, рассказал о тяжелом прошлом. Партнер Ханде Эрчел по сериалу поделился с публикой началом своего актерского пути.