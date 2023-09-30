"Подошло к концу действие ботокса": врач высказалась о раздутом лице Варнавы

Изменения во внешности актрисы поразили публику

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава изрядно удивила публику своей внешностью, столько только ей появиться на премьере. Изменения в лице красотки многим бросились в глаза.

Впрочем, Екатерина никогда не скрывала, что долгое время переживала за внешность, считая себя ее не слишком привлекательной. И не раз пользовалась услугами пластических хирургов, перекраивая все "от" и "до".

На этот раз, заметили поклонники, лицо Варнавы будто бы "растеклось". По словам пластического хирурга Мадины Байрамуковой, судя по снимкам 2022 года, Варнава производила впечатление свежей, отдохнувшей женщиной с хорошим лимфотоком без отечности и пастозности.