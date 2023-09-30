"Подошло к концу действие ботокса": врач высказалась о раздутом лице Варнавы

"Подошло к концу действие ботокса": врач высказалась о раздутом лице Варнавы
Екатерина Варнава. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Изменения во внешности актрисы поразили публику

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава изрядно удивила публику своей внешностью, столько только ей появиться на премьере. Изменения в лице красотки многим бросились в глаза.

Впрочем, Екатерина никогда не скрывала, что долгое время переживала за внешность, считая себя ее не слишком привлекательной. И не раз пользовалась услугами пластических хирургов, перекраивая все "от" и "до".

На этот раз, заметили поклонники, лицо Варнавы будто бы "растеклось". По словам пластического хирурга Мадины Байрамуковой, судя по снимкам 2022 года, Варнава производила  впечатление свежей, отдохнувшей женщиной с хорошим лимфотоком без отечности и пастозности.

    "Да, были определенные манипуляции с лицом. Мышцы нижней трети лица совершенно расслаблены. Возможно, такое ощущение свежести дает нитевой лифтинг", – высказалась специалист.

    Однако спустя целый год хирург видит в актрисе совершенно иную картину – Екатерина словно поправилась из-за одутловатого лица.

    "Достаточно выражены брыли, присутствует гипертонус мышц нижней трети лица. Так бывает при резком переходе от белкового питания к быстрым углеводам", – подчеркивает пластический хирург.

    Мадина уточнила, что в таком случае организм копит жидкость – или же Варнава могла переесть соленой пищи накануне премьеры. Однако внешность сильно отличается.

    "Ощущение, что подошло к концу действие ботокса и нитей", – добавила эксперт.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник

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