Варнава скинула одежду и оголила грудь: откровенные фото

Артистка похвасталась стройной фигурой

Несколько лет назад все интернет-пространство обсуждало резкие перемены во внешнем виде знаменитой юмористической артистки Екатерины Варнавы. Девушка всегда отличалась пышными формами, однако в один момент резко похудела. Теперь юмористка регулярно балует публику пикантным контентом.



Свежие фотографии произвели настоящий фурор. Варнава решила сняться без нижнего белья, чем весьма порадовала публику. Девушка сфотографировалась в одних штанах, а пышный бюст слегка прикрыла руками. Разумеется, такой смелый поступок оценили интернет-пользователи, особенно мужская половина фанатов знаменитости.





Впрочем, нашлись и злопыхатели. Так, некоторым кажется, что Екатерина слишком сильно похудела. На свежих фотографиях, не сильно напрягаясь, можно пересчитать все ребра знаменитости. В социальных сетях люди пишут, что такая худоба кажется им нездоровой. Далеко не все в восторге от внешнего вида Екатерины.

