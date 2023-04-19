Варнава скинула одежду и оголила грудь: откровенные фото

Варнава скинула одежду и оголила грудь: откровенные фото
Екатерина Варнава. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка похвасталась стройной фигурой

Несколько лет назад все интернет-пространство обсуждало резкие перемены во внешнем виде знаменитой юмористической артистки Екатерины Варнавы. Девушка всегда отличалась пышными формами, однако в один момент резко похудела. Теперь юмористка регулярно балует публику пикантным контентом.

Свежие фотографии произвели настоящий фурор. Варнава решила сняться без нижнего белья, чем весьма порадовала публику. Девушка сфотографировалась в одних штанах, а пышный бюст слегка прикрыла руками. Разумеется, такой смелый поступок оценили интернет-пользователи, особенно мужская половина фанатов знаменитости.



Впрочем, нашлись и злопыхатели. Так, некоторым кажется, что Екатерина слишком сильно похудела. На свежих фотографиях, не сильно напрягаясь, можно пересчитать все ребра знаменитости. В социальных сетях люди пишут, что такая худоба кажется им нездоровой. Далеко не все в восторге от внешнего вида Екатерины.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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