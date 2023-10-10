Беглец Виторган просит россиян помочь Израилю

Актер опубликовал пост

Звезды, которые уже полгода осуждают главу государства за решение о начале специальной военной операции, последние несколько дней активно поддерживают армию Израиля. Двойными стандартами отличился также Максим Виторган.

На фоне СВО актер театра и кино даже сбежал из России. Где сейчас точно живет этнический еврей Максим Виторган, остается загадкой. Его замечали как в Израиле, так и в Европе. Не исключено, что он уже вернулся на родину зарабатывать деньги.

Так или иначе, сейчас артист выступает в поддержку Израиля, в связи с чем активно публикует в социальных сетях различные посты. Максим Виторган, в том числе, просит россиян, от которых недавно отвернулся, помочь его исторической родине.

Артист опубликовал ссылку, по которой предложил перейти тем, кто хочет передать что-либо Израилю. Подпись Максим Виторган сделал на русском языке, чтобы не было сомнений, кому адресовано его обращение.

Ранее мы сообщали, что старшего сына Максима Виторгана призвали в качестве резервиста в армию Израиля. Не исключено, что наследник артиста отправится на фронт на фоне обострения исторического конфликта с Палестиной.