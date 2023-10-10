Министр обороны Израиля взорвался после слов о переговорах с ХАМАС

Он назвал противников "животными"

Представители ХАМАС заявили, что достигли всех необходимых целей в конфликте, поэтому готовы приступить к процессу переговоров. Другой позиции по этому вопросу придерживается израильская сторона, которая утверждает, что не имеет права на слабость в текущей ситуации.

На слова о переговорах с ХАМАС отреагировал министр обороны Израиля Йоав Галлант – он буквально взорвался после подобного заявления, указав, как только звершится зачистка в Секторе Газа, намеревается ввести полную блокаду, лишив противника электричества, воды, еды и топлива.

"Мы боремся с людьми, которые ведут себя как животные, и мы будем вести себя соответственно", – приводит его слова МИР 24.



Как сообщает "Радио 1", с 7 октября боевики выпустили несколько тысяч ракет по Израилю. Обе стороны потеряли порядка 1,6 тысяч человек. Участники конфликта характеризуют происходящее как война.

На данный момент известно, что ХАМАС удерживает несколько десятков пленных, в том числе и россиян. Они намереваются ликвидировать по одному задержанному в ответ на каждую атаку со стороны Израиля. Россия поддерживает контакт с представителями движения, чтобы защитить своих граждан, сообщает телеканал "360".

Известно, что правительство Израиля уже утвердило мобилизацию до 360 тысяч резервистов.