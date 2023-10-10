Озвучено будущее войны в Израиле: на Западе вынесли вердикт

Озвучено будущее войны в Израиле: на Западе вынесли вердикт
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
На благоприятный исход надежды нет

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли в интервью CTV News озвучила вероятное будущее войны в Израиле. По ее словам, ситуация серьезно ухудшится до того, как конфликт начнет утихать.

Дипломат заявила, что провела беседу со своими израильскими коллегами, представителями сектора Газы и чиновниками из соседних стран. Они пытались найти способ установить затишье в боевых действиях, ведь с обеих сторон зафиксировано более 1,6 тысяч погибших.

Джоли заявила, что не собирается обсуждать возможную причастность Ирана к атаке ХАМАС, поскольку опасается, что это может привести к усилению конфликта. По ее словам, добиться перемирия в текущих условиях будет непросто.

"Прежде чем станет лучше, сначала станет хуже, мы это знаем. И это было ясно также из моих разговоров с моим израильским коллегой", – вынесла она вердикт.

Также она потребовала, чтобы военные столкновения проходили по установленным международным правилам и призвала освободить всех заложников, сообщает Общественная служба новостей.

За минувшую ночь ХАМАС казнил двух израильских пленников, поскольку это соответствует их ультиматуму – один человек умирает в случае атаки со стороны израильской армии.

Как сообщает URA.RU, у боевиков находится несколько десятков людей с двойным гражданством. Часть из них россияне. По этому поводу ХАМАС поддерживает контакты с Москвой.

Ранее стало известно о гибели одного россиянина во время атаки боевиков на Израиль.

Источник: CTV News
По теме

Израиль "перевернет каждый камень на Ближнем Востоке" - Нетаньяху

Премьер страны пообещал радикально изменить ситуацию в регионе

В Кремле сделали заявление об улетевших в Израиль российских звездах

Москва примет всех

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей