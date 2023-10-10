Озвучено будущее войны в Израиле: на Западе вынесли вердикт

На благоприятный исход надежды нет

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли в интервью CTV News озвучила вероятное будущее войны в Израиле. По ее словам, ситуация серьезно ухудшится до того, как конфликт начнет утихать.

Дипломат заявила, что провела беседу со своими израильскими коллегами, представителями сектора Газы и чиновниками из соседних стран. Они пытались найти способ установить затишье в боевых действиях, ведь с обеих сторон зафиксировано более 1,6 тысяч погибших.

Джоли заявила, что не собирается обсуждать возможную причастность Ирана к атаке ХАМАС, поскольку опасается, что это может привести к усилению конфликта. По ее словам, добиться перемирия в текущих условиях будет непросто.

"Прежде чем станет лучше, сначала станет хуже, мы это знаем. И это было ясно также из моих разговоров с моим израильским коллегой", – вынесла она вердикт.

Также она потребовала, чтобы военные столкновения проходили по установленным международным правилам и призвала освободить всех заложников, сообщает Общественная служба новостей.

За минувшую ночь ХАМАС казнил двух израильских пленников, поскольку это соответствует их ультиматуму – один человек умирает в случае атаки со стороны израильской армии.

Как сообщает URA.RU, у боевиков находится несколько десятков людей с двойным гражданством. Часть из них россияне. По этому поводу ХАМАС поддерживает контакты с Москвой.

Ранее стало известно о гибели одного россиянина во время атаки боевиков на Израиль.