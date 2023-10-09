Израиль "перевернет каждый камень на Ближнем Востоке" - Нетаньяху

Премьер страны пообещал радикально изменить ситуацию в регионе

Израиль отреагирует на атаку движения ХАМАС, изменив всю ситуацию на Ближнем Востоке, заявил глава правительства страны Биньямин Нетаньяху, выступая на совещании с руководящими лицами регионов южных регионов страны.

По словам премьера, власти намерены "перевернуть каждый камень" для изменения ситуации. Поэтому Нетаньяху требует от глав регионов стойкости и твердой позиции в стремлении изменить весь регион.

Вместе с тем Нетаньяху подчеркнул, что военные действия в Израиле в самом разгаре – главные испытания, с которыми предстоит столкнуться стране, еще впереди.

Напомним, 7 октября маломобильные группы из движения ХАМАС, прорвав ограждения, проникли в приграничные территории на юге Израиля – как писали в медиа, застигнув врасплох военные части АОИ. В военном крыле ХАМАС заявили о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".

Позднее ЦАХАЛ объявил об операции "Железные мечи". В стране введено военное положение, правительство Биньямина Нетаньяху объявило о войне, премьер приказал мобилизовать резервистов. За двое суток в Израиле мобилизовали 300 тыс. человек, ЦАХАЛ приступил к зачистке населенных пунктов от сил противника.

А интернет-издание "Подмосковье Сегодня" сообщает, ссылаясь на украинские медиа, что конфликт на Ближнем Востоке крайне невыгоден для Киева, так как оттянет основное внимание западных стран на себя.