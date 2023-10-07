Израиль в состоянии войны: Нетаньяху выступил с заявлением

Премьер пообещал Газе заплатить цену, которую та "никогда не знала"

7 октября началось на юге и центре Израиля с работы воздушной тревоги, за которой последовали массовые ракетные удары. Страна ныне находится в состоянии войны – ни о каком формате "операции" не может быть и речи, заявил глава правительства Биньямин Нетаньяху, обращаясь к нации после ракетных ударов из сектора Газа.

Премьер сообщил, что уже созвал для совещания глав силовых структур, поручив устроить зачистку населенных пунктов от проникших групп противника с проведением широкой мобилизацией резервистов в вооруженных силах.

Нетаньяху пообещал, что Газа заплатит "цену, которую никогда не знала".

Ранним утром 7 октября военное крыло сектора Газа обрушило массовые ракетные удары по Израилю, в медиа пишут о сотнях раненых. По некоторым данным, вооруженные формирования из сектора Газа проникли в приграничные районы, социальные сети переполнены видео с пленными офицерами и военнослужащими ЦАХАЛ, которых вывозят на пикапах.

В ХАМАС утверждают, что всего по Израилю было выпущено порядка 5 тыс. ракет в рамках операции "Потоп Аль-Аксы". В военном крыле палестинского движения утверждают о захвате в плен не менее трех десятков военнослужащих ЦАХАЛ и еврейских поселенцев. Израильская армия объявила, что начинает контртеррористическую операцию. По некоторым данным, в воздухе уже работает авиация Израиля, наносящая удары по ХАМАС в Газе.