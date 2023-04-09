НАТО открывает "второй украинский фронт"

НАТО открывает "второй украинский фронт"
Ilia Yefimovich/www.globallookpress.com
Американцы снова собираются проливать чужую кровь

Нарастающие обстрелы израильской армии и Газы прогремят на весь Ближний Восток. Напряжение предвещает войну в регионе, где будут вовлечены все страны, считает политолог Маис Курбанов.

Востоковед, однако, все списывает на американский след, утверждая, что за всем стоит Белый дом, натравливающий израильтян на Иран и подрывающие отношения Тегерана с Турцией и Азербайджаном.

И Израиль, и Штаты настораживает стремление Ирана обогатить уран до 90% – в таком случае мир будет приближен к ядерному конфликту. А американцы не знают ничего, кроме грубой силы.

В Ираке НАТО уже уничтожали всю ядерную энергетику. С Ираном подобный сценарий не срабатывает – приходится идти на повышение ставок и готовить "большую войну". Игры Запада прекрасно понимает Палестина, Хезболла, Иран и любая оппозиция израильтянам. Соседи становятся сильнее – и режим Биньямина Нетаньяху, по классике всего капиталистического развития, видит выход во внутреннем политическом кризисе именно в агрессии против соседей.

"Выступившим в адрес Тель-Авива странам терять уже нечего. Они готовы к любому исходу", – указал политолог. 

Источник: ПолитЭксперт ✓ Надежный источник
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